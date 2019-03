BERLIN (Dow Jones)--Trotz der Zitterpartie um den Brexit ist deutschen Unternehmen nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) eine klare und geschlossene Haltung der 27 EU-Staaten wichtiger als weitere Zugeständnisse an die ausstiegswilligen Briten. Im aktuellen DIHK-Unternehmensbarometer gaben 85 Prozent der Betriebe in Deutschland an, der Zusammenhalt der EU und der Binnenmarkt dürften durch den Brexit-Deal nicht gefährdet werden, selbst wenn der eigene Handel mit dem Vereinigten Königreich Schaden nimmt, erklärte der DIHK.

"Das ist sehr bemerkenswert, denn der Brexit wirft für die deutsche Wirtschaft längst seine Schatten voraus", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. "Aus Sicht der hiesigen Unternehmen ist die Erwartung damit aber auch klar: Die EU muss weiterhin klare Kante zeigen", hob er hervor. Denn es stehe für die europäische Wirtschaft "insgesamt viel zu viel auf dem Spiel". Schweitzer verwies auf eine andere DIHK-Umfrage, nach der nur noch jedes fünfte Unternehmen mit Beziehungen zu Großbritannien seine Geschäfte als gut bezeichnet habe.

"Für die deutschen Unternehmen hängen seit mehr als zwei Jahren dunkle Wolken über dem Vereinigten Königreich. Jetzt fängt es an zu regnen", sagte Schweitzer. Ohne eine Einigung auf das Austrittsabkommen fehle den Unternehmen die Perspektive, wie sie ihre Geschäfte zwischen Großbritannien und dem Festland künftig ausrichten könnten. "Das Vereinigte Königreich wird mit jedem Tag Verzögerung als Geschäftspartner unattraktiver," konstatierte er. Verlasse Großbritannien die EU, werde sich der Negativtrend für die Wirtschaft nach Einschätzung des DIHK fortsetzen.

