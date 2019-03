Spekulationen über eine Fusion des Gasturbinengeschäfts von Siemens mit einem asiatischen Partner haben die Aktien des Dax-Konzerns am Donnerstag in die Höhe getrieben. Die Titel stiegen um bis zu 2,6 Prozent auf 99,92 Euro und setzten sich an die Spitze im deutschen Leitindex. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Den vollständigen Artikel lesen ...