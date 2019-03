Paris (www.fondscheck.de) - Mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 13,7 Mrd. Euro erlebte der europäische ETF-Markt im Februar einen starken Monat, so die Experten von Lyxor Asset Management.Von Aktien über Anleihen und Rohstoffe bis hin zu Smart Beta hätten sämtliche ETF-Marktsegmente positive Ergebnisse erzielt. Mit 8,2 Mrd. Euro sei das meiste neue Geld in Aktien-ETFs geflossen. Besonders gefragt gewesen seien globale Aktien-ETFs (+3,4 Mrd. Euro), Aktien- ETFs auf Industriestaaten (+2,8 Mrd. Euro) sowie Schwellenländeraktien-ETFs (+1,9 Mrd. Euro). ...

