Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis Rund ein Drittel der Fonds halte ein Top-Rating - also (A) oder (B). Bewertet würden Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen seien.Pünktlich zum Weltwassertag am 22. März erhalte der mit rund 4,4 Mrd. Euro mit Abstand größte Wasserfonds Pictet-Water (ISIN LU0104884860/ WKN 933349) ein Upgrade von (B) auf (A). Der Fonds vom Schweizer Asset Manager Pictet sei der älteste Fonds der Peergroup "Aktien Wasser" und erst im August des vergangenen Jahres in den Top-Rating-Bereich (B) vorgestoßen. Nur ein halbes Jahr später gelinge der Sprung auf (A). Der Fonds investiere weltweit in Wasserversorgung, Wassertechnologie und Wasseraufbereitung. ...

