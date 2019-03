First Data (NYSE: FDC), ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für den Handel, gab heute bekannt, dass sie ayCash übernommen hat, einen in Deutschland ansässigen Anbieter von bargeldlosen Zahlungsterminals und digitalen Händler-Netzbetriebsservices.

Die ayCash GmbH wurde 2008 von Hans Hezel gegründet und betreibt die bekannten digitalen Marken YesCash und Cash4Less und bietet Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz technische Lösungen für girocard- und Kreditkartenakzeptanz. Zu ihren Dienstleistungen gehören der Kauf oder die Miete Hochgeschwindigkeits-Zahlungsterminals (stationär und drahtlos) für Unternehmen sowie die Unterstützung bei Versand, Installation und Wartung.

"Ich bin von diesem Deal sehr begeistert, da er für beide Unternehmen äußerst positiv sein wird", so Hans Hezel, Gründer von ayCash. "Als Teil der First Data GmbH können wir unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern und damit unseren Kundenstamm in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen."

"ayCash hat einen wachsenden Kundenstamm, der der starken Nachfrage nach bargeldloser Technologie in Deutschland und der Region gerecht wird", so Jörg Brand, Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz, First Data GmbH.

"Wir sehen weiterhin ein starkes Wachstum in Deutschland und sind entschlossen, unsere Kunden in der Region auch in Zukunft zu bedienen", so John Gibbons, geschäftsführender Vizepräsident, Leiter für EMEA und Stv. Leiter für globale Finanzlösungen bei First Data. "Tatsächlich haben wir in einer unserer jüngsten Umfragen über bargeldlose Trends in Deutschland festgestellt, dass bis zu 54% der deutschen Verbraucher erwarten, dass Bargeld in nur wenigen Jahren nicht mehr gebräuchlich sein wird."

