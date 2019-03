Die Krones AG (ISIN: DE0006335003), führender Hersteller in der Verpackungs- und Abfülltechnik, ist 2018 trotz schwieriger Bedingungen weiter gewachsen.

Als Full-Service-Anbieter profitierte das Unternehmen von seinem umfangreichen Produkt- und Serviceangebot und der breiten internationalen Aufstellung.

Krones erreicht Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2018

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % von 3.691,4 Mio. Euro auf 3.854,0 Mio. Euro. Die im Herbst 2018 angepasste Prognose von 4 % Umsatzanstieg hat das Unternehmen damit erreicht. Das operative Umsatzwachstum (d.h. bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte) war rund 5 %. In Europa, China und Südamerika/Mexiko erzielte Krones teils kräftige Erlöszuwächse. Rückläufig war der Umsatz in den Regionen Asien/Pazifik, Mittlerer Osten/Afrika sowie in Nord- und Mittelamerika.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Der Auftragseingang legte 2018 trotz des hohen Vorjahreswertes um 4,5 % von 3.786,8 Mio. Euro auf 3.957,3 Mio. Euro zu. Überproportional stieg der Wert der Bestellungen in West- und Osteuropa sowie in China. Ende 2018 hatte Krones Aufträge im Wert von 1.261,1 Mio. Euro in den Büchern. Damit wurde der sehr hohe Vorjahreswert um 1,7 % übertroffen.

Krones investierte 2018 unverändert in den Ausbau der Belegschaft, größtenteils in die Erweiterung des Global Footprint. Mit 16.545 Mitarbeitern beschäftigte das Unternehmen Ende 2018 weltweit 1.246 Mitarbeiter ...

