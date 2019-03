Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Mynaric AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Mynaric AG Unternehmen: Mynaric AG ISIN: DE000A0JCY11 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 108,50 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Post-IPO-Kapitalerhöhung sichert zusätzliche Liquidität zur Beschleunigung des eingeschlagenen Wachstumskurses; Kursziel und Rating bestätigt Am 18.03.2019 hat Mynaric den Abschluss einer Post-IPO-Kapitalerhöhung im Volumen von 11,0 Mio. EUR (Bruttoemissionserlös) verkündet. Diese wurde von einem Hauptaktionär eines Mynaric-Kunden im Satellitengeschäftsbereich, welcher die Errichtung eines umfassenden Satellitennetzwerks plant, zu einem Ausgabepreis von 55,0 EUR je Aktie gezeichnet. Im Oktober 2018 hat Mynaric bereits die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU) bezüglich einer geplanten Satellitenkonstellation mit diesem potenziellen Großkunden bekannt gegeben. Dieses Satellitennetzwerk benötigt nach einer ersten Demonstrationsmission voraussichtlich mehr als 1.000 Laserkommunikationsterminals von Mynaric. Die erfolgreiche Kapitalmaßnahme durch einen institutionellen Investor mit umfassendem Branchen-Knowhow unterstreicht aus unserer Sicht die Bedeutung der Mynaric-Produkte für die von Technologieunternehmen und Internetunternehmen geplanten laserbasierten Konstellationen in der Luftund Raumfahrt. Darüber hinaus spiegelt der Einstieg 'des Branchenkenners' auch unseres Erachtens nach die Attraktivität des Mynaric-Geschäftsmodells sowie die guten langfristigen Aussichten des Unternehmens wieder. Daneben hat Mynaric kürzlich personelle Veränderungen im Vorstand bekannt gegeben. So ist der ehemalige SpaceX und Airbus Vice President Bulent Altan dem Vorstand beigetreten, um das Raumfahrgeschäft zu leiten. Zudem ist ebenso der ehemalige Bosch Sensortec Vice President Hubertus von Janecek in den Vorstand eingezogen, um den Vertrieb und die Produktion von Luftfahrtprodukten zu verantworten. Die ehemaligen Vorstandsmitglieder Dr. Markus Knapek und Joachim Horwath sind weiterhin für Mynaric tätig, jedoch nun verstärkt im operativen Geschäft. Hierdurch sollen die unangefochtenen technologischen Fähigkeiten dieser beiden Gründer genutzt werden, um neue Produkte und technische Innovationen zu erkunden. Insgesamt sehen wir Mynaric durch die personelle Verstärkung der Organisation und dem Ausbau der Kapitalbasis auf einem guten Weg die vom Management eingeleitete Wachstumsphase mit hohem Wachstumstempo zu beschreiten. Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie verfolgt die Gesellschaft das Ziel, Weltmarktführer für Laserkommunikationsprodukte für die Luft- und Raumfahrt zu werden. Aufgrund der durch die Kapitalmaßnahme entstandenen marginalen Verwässerung und des geringeren Finanzierungsrisiko aufgrund des Liquiditätszuflusses, beträgt unser Kursziel auf Basis unseres DCF-Modells weiterhin 108,50 EUR je Aktie (zuvor: 108,50 EUR). Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergeben wir ebenso weiterhin das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17701.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 21.03.19 (11:36 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 21.03.19 (12:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 07:02 ET (11:02 GMT)