Er läuft und läuft und läuft ... WM-Held David Odonkor kennt nur Vollgas und ist ein absoluter Wettkampf-Typ. Das stellt er in der Event-Sport-Show von Luke Mockridge "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" am Freitag, 22. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 mit seinem Team einmal mehr unter Beweis. "Ich mache in der Show mit, weil Luke ein geiler Typ ist. Ich mag ihn sehr gerne. Außerdem reizt es mich, über meine Leistungsgrenze hinauszugehen", sagt David Odonkor über seine Motivation. Extra-Training dafür findet der Ex-Nationalspieler überflüssig: "Ich habe mich nicht auf die Meisterschaft vorbereitet. Ich bin immer fit!"



Das ist "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen"



In jeder Show gehen vier Teams an den Start, um auf spektakulären Hindernisflächen und in fünf ungewöhnlichen Fang-Disziplinen den Tagessieger "auszufangen". Die Gewinner treten in der Finalshow gegen das Team von Jeannine Michaelsen an, das sich bereits in der ersten Ausgabe der Sport-Show qualifizierte. Wer wird "Deutscher Meister im Fangen"? Andrea Kaiser moderiert "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen", Jan Platte kommentiert, Comedian Simon Pearce ist Field-Reporter. Produziert wird die Show von Lucky Pics.



Eine komplette Übersicht aller Teams sowie Fotos und weitere Infos gibt es auf der Presseseite unter: http://presse.sat1.de/CATCH.



"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" - vier Folgen, ab Freitag, 22. März 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1







