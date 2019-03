Berlin (ots) -



Sternmarsch von "Alle Dörfer Bleiben" Samstag, 23.3., ab 14 Uhr Endkundgebung in Erkelenz-Keyenberg



Auch wenn der Kohleausstieg vor der Tür steht, droht vielen Dörfern die Abbaggerung für den Abbau klimaschädlicher Braunkohle. Am Tagebau Garzweiler im Rheinland sollen fünf noch bewohnte Dörfer zerstört werden. Damit diese Orte erhalten werden können und das Klima geschützt wird, veranstalten Anwohner der betroffenen Dörfer über die Initiative "Alle Dörfer Bleiben" den Sternmarsch am 23. März. Der BUND, Greenpeace, die Klima-Allianz Deutschland und 350.org rufen dazu auf, sich den Protesten für den Erhalt der Dörfer und gegen ein weiteres Anheizen der Klimakrise anzuschließen.



Weitere Informationen: www.alle-doerfer-bleiben.de/aktionen/sternmarsch



