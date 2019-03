Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe. Dass Südkorea ein großes Interesse an der Wasserstofftechnologie bekunde und Nel mit ersten Aufträgen in diesem spannenden Markt Fuß gefasst habe, sei längst bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...