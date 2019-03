Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Zuge einer zunehmenden Risikoaversion rund um den Globus gaben die Renditen von Bundesanleihen gestern moderat nach, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Papiere rentiert hätten am Abend 2 Basispunkte niedriger als am Vortag mit 0,08%, während die Renditen im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich jeweils einen Basispunkt auf -0,37% beziehungsweise -0,53% zurückgegangen seien. Am US-Rentenmarkt hätten sich im Tagesverlauf zunächst vergleichbare Renditeabschläge ergeben. Mit der FOMC-Zinsentscheidung - und hierbei insbesondere mit den gesenkten Zins-Projektionen der Währungshüter sowie dem verhalteneren Konjunkturausblick - hätten die Renditen jedoch kräftig nachgegeben. 10-jährige US-Treasuries hätten am Abend mit 2,54% 8 Basispunkte unter ihrem Vortagsniveau rentiert - auf Schlussstandsbasis der niedrigste Stand seit Januar letzten Jahres. Heute Morgen würden die Bundrenditen ihren US-Pendants weiter nach unten folgen, wenn auch in abgeschwächter Form. (21.03.2019/alc/a/a) ...

