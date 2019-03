Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.03.2019 Kursziel: 4,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Roadshow unterstreicht klare Wachstumsstrategie Wir waren mit dem Vorstandssprecher von Ringmetall in Hamburg auf Roadshow. Rezessive Tendenzen nicht auszuschließen: Rechnet man aus der Anfang März vorgelegten Umsatz-Guidance für 2019 (120-130 Mio. Euro) den Beitrag aus der Nittel Übernahme (ca. 13 Mio. Euro) heraus, so impliziert dies eine organische Umsatzentwicklung i.H.v. rund -3 bis +5%. Darin spiegelt sich die geringe Visibilität für den Jahresverlauf wider. Ausdruck dessen ist auch die vergangene Woche revidierte Prognose des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), der statt dem zuvor für 2019 erwarteten Wachstum der deutschen Chemieproduktion um 1,5% nun von einem Rückgang um bis zu 3,5% ausgeht. Dennoch zeigte sich der Vorstand angesichts der nach wie vor hohen Kapazitätsauslastung sowie der kundenseitig gerade in Bezug auf H2 positiven Signale vorsichtig optimistisch. Das untere Ende der Umsatz-Bandbreite erscheint uns daher als Worst Case-Szenario, von dem wir nicht ausgehen. Allerdings hätten auch weiter sinkende Stahlpreise angesichts der Preisgleitklauseln einen negativen Umsatz-Effekt, was aber ohne Ergebniseffekt bliebe und sich vielmehr positiv auf die Marge auswirkt. Ohnehin enthält die EBITDA Zielspanne (12-14 Mio. Euro) u.E. einen großen Risikopuffer und dürfte kaum unterschritten werden. Zwar stehen im laufenden Jahr noch Integrations- und Optimierungskosten für Nittel von bis zu 0,5 Mio. Euro an, dies wird aber allein durch den Wegfall der letztjährigen Sonderkosten (2,0 Mio. Euro) deutlich überkompensiert. Zudem dürfte Nittel angesichts der guten operativen Marge i.H.v. 9 bis 10% in 2019 bereits einen klar positiven Ergebnisbeitrag liefern. Starkes Wachstumspotenzial bei Nittel: Darüber hinaus erwartet der Vorstand für das durch Nittel hinzugewonnene Inliner-Geschäft in den nächsten Jahren deutlich überproportionale Wachstumsraten von 8 bis 10%. Diese dürften aus dem Cross-Selling mit Spannring-Kunden sowie den grundsätzlichen strukturellen Vorzügen der Fassinnenhüllen resultieren. So erlaubt der bloße Austausch des Inliners dem Kunden eine zügige Wiederverwendbarkeit des Fasses, anstatt eine kosten- und zeitintensivere Rekonditionierung in Auftrag zu geben. Um die notwendigen zusätzlichen Kapazitäten zu schaffen, prüft Ringmetall Teile der arbeitsintensiven Produktion in der Türkei aufzubauen und den Standort Halle mit neuen Maschinen auszustatten. Unter anderem dadurch dürften die CAPEX in 2019 das Normalmaß von rund 2,5 Mio. Euro übersteigen (MONe: 3,6 Mio. Euro). Durch weitere Zukäufe im Inliner-Bereich soll das Geschäft bis 2021 auf 25 bis 30 Mio. Euro wachsen. Vision 2021 skizziert: Auch in China agiert Ringmetall mit Spannring-Erlösen i.H.v. ca. 2,5 Mio. Euro nahe der Kapazitätsgrenze und plant durch den Umzug in eine neue Halle und die Verlagerung nicht mehr benötigter Maschinen eine annähernde Verdopplung des Umsatzes bis 2021. In Summe soll der Konzernumsatz so organisch auf rund 140 Mio. Euro steigen. Akquisitionen im Volumen von ca. 60 Mio. Euro dürfte Ringmetall angesichts des guten FCF (MONe 2020: 9,5 Mio. Euro) sowie bestehender Kreditlinien (ca. 50 Mio. Euro) auch ohne weitere KE stemmen. Beim EBITDA wird ein Anstieg auf ca. 24 bis 25 Mio. Euro avisiert. Fazit: Ringmetall hat überzeugende strategische Schritte vorgestellt, um die Vision 2021 umzusetzen. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells ergibt sich ein neues Kursziel von 4,90 Euro (zuvor: 4,70 Euro), womit wir die Kaufempfehlung bestätigen. 