Die Heizölpreise sinf geringfügig fester in den Donnerstag gestartet, so dass Kunden zunächst mit moderaten Aufschlägen von bis zu 0,2 Cent bzw. Rappen rechnen müssen. Die Börsenbewegung am Vormittag zeigt jedoch nach unten, wodurch sich der Preisanstieg am Nachmittag gänzlich egalisieren könnte. Die entscheidenden Neuigkeiten für den Ölpreis kamen gestern, wie so oft aus Amerika. Zunächst sorgten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...