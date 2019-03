Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properites Unternehmen: Grand City Properites ISIN: LU0775917882 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 21.03.2019 Kursziel: 28 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 27,00 auf EUR 28,00. Zusammenfassung: Die Jahresergebnisse zeigten ein starkes Wachstum auf Jahresbasis. Die Kaltmieteinnahmen und der FFO 1 stiegen jeweils um 11% J/J und entsprachen unseren Prognosen. Der FFOPS 1 stieg um 6% auf EUR 1,19. Der Wert des Wohnimmobilienportfolios kletterte um 13% J/J auf EUR 7,2 Mrd. Das Portfolio weist weiterhin eine hohe Standortqualität auf, wobei der Anteil Berliner Immobilien 24% ausmacht. Das Unternehmen plant eine Dividende in Höhe von EUR 0,77 je Aktie auszuschütten, was einer Rendite von 3,4% entspricht, und die Jahresprognose deutet auf ein weiteres starkes Jahr hin. Unser Economic-Profit-Modell ergibt ein Kursziel von EUR 28 (vorher: EUR 27). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 27.00 to EUR 28.00. Abstract: Full year results showed strong annualised growth. Net rental income (NRI) and FFO 1 each climbed 11% Y/Y and were in line with our forecasts. FFOPS 1 increased 6% to EUR 1.19. The residential portfolio climbed 13% Y/Y to EUR 7.2bn and continues to feature high location quality with Berlin accounting for 24% of the properties. The company plans to pay out a EUR 0.77 per share dividend equating to a 3.4% yield, and guidance points to another strong year. Our economic profit model yields a price target of EUR 28 (old: EUR 27). We maintain our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17705.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

