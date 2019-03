MBB SE erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf EUR 96,00 je Aktie DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf MBB SE erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf EUR 96,00 je Aktie 21.03.2019 / 13:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MBB SE erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf EUR 96,00 je Aktie Berlin, 21. März 2019 - Der Verwaltungsrat der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) hat heute gemäß Ziffer 2.4 der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Rückkaufsangebot ("Aktienrückkauf") eine Erhöhung des Angebotspreises (ohne Erwerbsnebenkosten) auf EUR 96,00 je Aktie beschlossen. Alle weiteren Bedingungen des Aktienrückkaufs bleiben unverändert. Am 13. März 2019 beschloss der Verwaltungsrat einen Aktienrückkauf von insgesamt bis zu 646.775 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der MBB SE zum Preis von EUR 89,00 je Aktie. Die Konditionen des Aktienrückkaufs wurden im Bundesanzeiger ( https://www.bundesanzeiger.de) sowie auf der Website der Gesellschaft ( http://www.mbb.com) unter der Rubrik "Investor Relations - Aktienrückkauf - Aktienrückkauf 2019" veröffentlicht. Mit der Erhöhung des Erwerbspreises soll das Aktienrückkaufangebot auch nach der deutlichen Aktienkursentwicklung seit Angebotsveröffentlichung für alle Aktionäre attraktiv gehalten werden. MBB strebt an, die Kapitaleffizienz durch den Aktienrückkauf einerseits sowie den Zukauf neuer Unternehmen andererseits deutlich zu erhöhen. --- MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus Seidel Vorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria Freimuth Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458 21.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 790239 21.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A0ETBQ4 AXC0186 2019-03-21/13:26