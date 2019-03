für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,15 pro Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von EUR 26.364.043,95 und 57 % des Konzernergebnisses (IFRS). Der Konzerngeschäftsbericht 2018 wird am 22. März 2019 veröffentlicht. Kontakt: Heiko Hoffmann Senior Director Investor Relations Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Telefon +49 40 3001-2896 Fax +49 40 3001-72896 Mobil +49 172 875-2126 21.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475 WKN: HLAG47 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 790247 21.03.2019 CET/CEST ISIN DE000HLAG475 AXC0191 2019-03-21/13:43