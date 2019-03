New York (ots/PRNewswire) - Empire State Building (ESB) gab heute bekannt, dass es Fans auf der ganzen Welt 24/7 Bilder, die mithilfe zweier EarthCam-Videokameras vom ESB und von der Spitze des ESB aufgenommen werden, über einen Livestream auf www.empirestatebuilding.com bereitstellt.



Eine Kamera ist auf dem Dach des One Grand Central Place installiert, einer Immobilie des Portfolios der Empire State Realty Trust, die Eigentümer und Verwalter des Empire State Building ist. Dank der EarthCam-Bilder können Fans auf der ganzen Welt die Beleuchtung des ESB-Turms, den Sonnenuntergang von New York und den fünfminütigen Glitzereffekt genießen, der zwischen Sonnenuntergang und 2:00 Uhr ostamerikanischer Zeit stündlich die Turmspitze erstrahlen lässt.



Die zweite Kamera befindet sich an der südlichen Ecke der 103. Etage des ESB und nimmt atemberaubende Videos von New York und der Umgebung auf. Damit können Nutzer vom Herzen New Yorks aus extremen Wetterbedingungen zuschauen und sogar den Sonnenaufgang beobachten.



Dank der beiden Kamerapositionen können Besucher das berühmteste Gebäude der Welt an 365 Tagen im Jahr an 7 Tagen der Woche 24 Stunden lang miterleben und eine Vorschau der 360-Grad-Panoramasichten des ESB-Observatoriums genießen.



Alle Fans können die Screenshot-Funktion von EarthCam nutzen,um Bilder auf sozialen Medien zu teilen und in ihren Posts mit dem Tag Empire State Building zu versehen.



About the Empire State Building



Mit seinen 443 Metern (vom Boden bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building in Manhattan das berühmteste Gebäude der Welt. Eigentümer ist das Unternehmen Empire State Realty Trust, Inc. Dank der neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und die Ausstattung hat das Empire State Building hochwertige Mieter aus unterschiedlichen Branchen aus der ganzen Welt gewonnen. In einer von Uber durchgeführten Studie wurde das Empire State Building zum beliebtesten Reiseziel der Welt erkoren und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude in Amerika ernannt. Weitere Informationen zum Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Informationen zu Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eine der führenden Immobilieninvestmentgesellschaften, besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und positioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und Umgebung. Zu ihren Objekten gehört das berühmteste Gebäude der Welt: das Empire State Building. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City im Bundesstaat New York. Sein Portfolio an Büro- und Einzelhandelsimmobilien umfasste zum Montag, 31. Dezember 2018 über 938.000 Quadratmeter. Dazu gehören 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Büroobjekten, von denen sich neun in Manhattan, drei im Bezirk Fairfield, Connecticut und zwei im Bezirk Westchester County, New York befinden, sowie etwa 65.000 Quadratmeter Mietfläche in Immobilien für den Einzelhandel.



