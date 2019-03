Es will einfach keine Ruhe einkehren. Am Donnerstag muss die Wirecard-Aktie abermals Rückschläge verzeichnen. Der Grund: ein erneuter Bericht der "Financial Times" (FT) über den angeblichen Bilanzbetrug beim Zahlungsabwickler. Diesmal hat die Londoner Wirtschaftszeitung gar einen hochrangigen Wirecard-Manager namentlich ins Spiel gebracht.

Deutsche Chefetage rückt in den Mittelpunkt

Wie aus diversen Medienberichten hervorgeht, hat die FT neue Informationen über die laufenden Ermittlungen ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...