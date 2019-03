Anleger von Wirecard atmeten diese Woche tief auf, denn das Papier reagierte promt auf die Unternehmensnachricht, dass die Prüfung in Asien "keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse von Wirecard" ergeben hätte. Nach einer Kurserholung - von 93,12 Euro am 25.03.2019 auf 130,35 Euro am 26.03.2019 - folgt ein leichter Abschwung. Heute geht das Wirecard-Papier mit einem Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...