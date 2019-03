München (ots) - Viel Gefühl, ein kühler Kopf und natürlich eine Portion Glück - das sind die besten Voraussetzungen für einen Erfolg beim Fahrsicherheits-Profi 2019. Zum dritten Mal sucht der Mobilitätsclub gemeinsam mit seinem Partner Continental den besten, sichersten und technisch versiertesten Fahrer. Unter der Anleitung routinierter Fahrsicherheitstrainer müssen die Teilnehmer in baugleichen Fahrzeugen Energiesparrunden absolvieren, Geschicklichkeits- und Geländeparcours bewältigen und zeigen, wie gut sie mit verschiedenen Assistenzsystemen zurechtkommen. Ergänzt werden die praktischen Fahrtests um eine theoretische Übung. Im Vordergrund des Wettbewerbs steht wie in den vergangenen Jahren die Sicherheit.



Los geht's im Juli mit sieben Vorrundenveranstaltungen auf modernen ADAC Fahrsicherheitszentren. Dabei treten 40 Teilnehmer gegeneinander an und ermitteln pro Veranstaltung sechs Finalisten. Gekürt wird der neue Fahrsicherheits-Profi aus diesen 42 Vorrundenbesten im August im Fahrsicherheitszentrum Hannover-Laatzen. Die Preise können sich sehen lassen: Als Hauptgewinn darf der Sieger einen Mini One Cabrio im Wert von 26.000 Euro mit nach Hause nehmen. Der oder die Zweitplatzierte erhält eine 34 PS starke BMW G 310 GS im Wert von 5.900 Euro, und als dritter Preis wartet ein exklusiver Tag mit Trainings, Slalom und Testfahrten auf dem Contidrom bei Hannover im Wert von 1.000 Euro.



Die Online-Anmeldung läuft ab sofort unter www.adac.de/fahrsicherheitsprofi. Mitmachen kann jeder, der den Führerschein Klasse B bzw. 3 besitzt und an einem der Vorrundentermine sowie beim Finale Zeit hat. Die Autos werden vom Veranstalter gestellt. Unter allen korrekten Bewerbungen werden die Vorrundenteilnehmer ausgelost - und zwar gleich viele Frauen und Männer. Anmeldeschluss ist der 12. Mai 2019.



Termine ADAC Fahrsicherheitsprofi 2019:



Vorrunden:



- Dienstag, 9.7.2019, ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin Linthe - Donnerstag, 11.7.2019, ADAC Fahrsicherheitszentrum Weilerswist - Dienstag, 16.7.2019, ADAC Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld - Freitag, 19.7.2019, ADAC Fahrsicherheitszentrum Nohra - Dienstag, 23.7.2019, ADAC Fahrsicherheitszentrum Augsburg - Freitag, 26.7.2019, ADAC Fahrsicherheitszentrum Hannover Laatzen - Dienstag, 30.7.2019 ADAC Fahrsicherheitszentrum Gründau



Finale:



- Donnerstag, 15.8.2019 bis Samstag, 17.8.2019, ADAC Fahrsicherheitszentrum Hannover-Laatzen



