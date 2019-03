Patentierte Lichtstrahllenkungstechnologie nutzt Liquid Crystal Metasurfaces und Halbleiterfertigung zur Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten von LiDAR

SEATTLE, March 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumotive, das von Bill Gates finanzierte Startup-Unternehmen, das LiDAR-Systeme für autonome Fahrzeuge entwickelt, hat heute eine revolutionäre Lichtstrahllenkungstechnologie vorgestellt, die die Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten von LiDAR-Systemen für die aufkommende Branche für selbstfahrende Automobile erheblich verbessern wird. Das patentierte System von Lumotive, das zunächst auf den Markt für Robo-Taxis abzielt, verwendet sogenannte Liquid Crystal Metasurfaces (LCM) und Siliziumherstellung, um eine unübertroffene Fertigungseffizienz zu erreichen und gleichzeitig eine bisher unerreichte Reichweite, Auflösung und Bildrate zu erzielen.



"Die Lösung von Lumotive ist ideal für Automobilhersteller und Tier-1-Unternehmen, die nach sichereren und kostengünstigeren Wahrnehmungslösungen für ihre Fahrzeuge suchen", sagte Dr. William Colleran, Mitgründer und CEO von Lumotive. "Unsere LiDAR-Sensoren profitieren enorm von den einzigartigen Eigenschaften von Lichtstrahllenkungs-LCMs, die gleichzeitig eine großen optischen Öffnungswinkel, ein großes Sichtfeld und ein schnelles Scannen ohne bewegliche Teile bieten. LCMs bieten die Kombination aus Leistung und kommerzieller Rentabilität, die letztendlich die Hürden für die Einführung von LiDAR sowohl für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme als auch für autonome Fahrzeuge beseitigen wird."

Warum LiDAR?

LiDAR hat sich zu einer wichtigen 3D-Sensortechnologie entwickelt, die autonome Fahrsysteme sowie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (wie Systeme zur Spurhaltung, automatisches Bremsen und Kollisionsvermeidung) ermöglicht. Gegenwärtig sind die meisten LiDAR-Systeme auf mechanisches Scannen angewiesen - ein System, das unter geringer Zuverlässigkeit, hohen Kosten und einem unpraktischen Formfaktor leidet und vor allem die Leistung bestehender Systeme einschränkt. Im Gegensatz dazu verwendet die revolutionäre Lichtstrahllenkungstechnologie von Lumotive LCMs - Halbleiterchips, die Laserimpulse basierend auf den Lichtbeugungsprinzipien von Metamaterialien steuern, was eine Premiere im Bereich LiDAR darstellt. Die LCMs von Lumotive verfügen über große Öffnungen, um die LiDAR-Wahrnehmung zu verbessern, und profitieren gleichzeitig von der Wirtschaftlichkeit der Halbleiterfertigung, um kostengünstige Systeme zu ermöglichen. Die LCM-Chips von Lumotive enthalten keine beweglichen Teile und werden unter Verwendung einer ausgereiften CMOS-Fertigung zusammen mit LCD-Baugruppen hergestellt, um ein kommerziell einsetzbares LiDAR-System mit geringen Kosten, hoher Zuverlässigkeit und geringen Abmessungen zu ermöglichen.

Erste Produktionseinheiten stehen ausgewählten Kunden im dritten Quartal 2019 für Betatests zur Verfügung.

Marktchance

Obwohl LiDAR-Systeme breit eingesetzt werden sollen, um die Wahrnehmung in verschiedenen Märkten zu verbessern, unter anderem für Roboter, Drohnen und industrielle Automatisierung, sehen die meisten Beobachter die meisten kurzfristigen Anwendungsmöglichkeiten für LiDAR-Technologie im Automobilbereich, wo die Technologie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sowie vollständig autonome Antriebssysteme ermöglichen wird. Diese werden zunächst von selbstfahrenden Taxidiensten eingesetzt, die im Allgemeinen als Robo-Taxis bezeichnet werden, wie die bei Argo AI, Aurora, May Mobility, Uber und Waymo, einer Tochtergesellschaft von Google, in Entwicklung befindlichen Fahrzeuge.

"Die LiDAR-Märkte für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und Anwendungen im Bereich der Roboterautomobile zeigen zwischen 2018 und 2024 ein signifikantes Wachstum, von 721 Millionen USD auf 6,3 Milliarden USD", sagte Dr. Alexis Debray, Technology & Market Analyst bei Yole Développement, einem Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen. "Wir bei Yole schätzen, dass die Wachstumsrate in diesem Zeitraum fast 45 % erreichen wird. Wir erwarten in Bezug auf LiDAR ein starkes Wachstum im Transportsegment sowohl für Roboterfahrzeuge als auch für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme.(1) Ein von Bill Gates finanziertes Startup wie Lumotive mit einzigartiger Technologie auf Metamaterialbasis ist gut positioniert, um diesen wachsenden Markt zu bedienen."

(1) Quelle: LiDARs for Automotive and Industrial Applications report, Yole Développement, 2018

Über Lumotive www.lumotive.com .

Lumotive wurde im Jahr 2018 mit finanzieller Unterstützung des Microsoft-Gründers Bill Gates gegründet. Das in Seattle ansässige Startup-Unternehmen entwickelt hochleistungsfähige LiDAR-Systeme für autonome Fahrzeuge. Die LiDAR-Lösungen des Unternehmens nutzen eine revolutionäre Lichtstrahllenkungstechnologie, die auf patentierten Liquid Crystal Metasurfaces basiert, und bieten eine beispiellose Kombination aus hoher Leistung (gemessen an Reichweite, Auflösung und Bildfrequenz) und Einsatzfähigkeit für einen breiten Einsatz (gemessen an Kosten, Zuverlässigkeit und Größe).

