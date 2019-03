Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in Mexiko konnte im vierten Quartal um schwache 0,20% zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sorge bereite der neuen Regierung in Mexiko die Krise um den staatlichen Mineralölkonzern Pemex. Mit ca. 5 Mrd. EUR Gegenwert an Steuererleichterungen wolle die Regierung den Konzern stützen. Die neue Regierung um den Präsidenten Andres Manuel Lopez genieße derzeit noch das Ansehen des Devisenmarktes. Spannender werde für den FX-Markt, wie die mexikanische Notenbank die aktuellen Diskussionen rund um das Thema Inflation aufgreife. ...

