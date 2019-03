Der Energieversorger Fortum will zusammen mit dem US-Spezialisten Momentum Dynamics in Oslo eine kabellose Schnelllade-Infrastruktur für Taxis aufbauen. Hintergrund ist, dass bis zum Jahr 2023 alle Taxis in der norwegischen Hauptstadt elektrisch fahren sollen. Konkret wird im Rahmen des Projekts an Taxiständen in Oslo induktive Ladetechnik verbaut, die das Laden von E-Taxis mit bis zu 75 kW erlaubt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...