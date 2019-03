Ionity liefert ein Update zum Aufbau seines High-Power-Charger-Netzwerks in Europa: Man sei im Zeitplan und habe aktuell 63 Standorte mit durchschnittlich sechs Ladepunkten in neun europäischen Ländern in Betrieb, weitere 52 Standorte seien in Bau. Das Gemeinschaftsunternehmen von Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche und Volkswagen wird den Aufbau seiner 400 angekündigten HPC-Standorte entlang wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...