Der Druck wächst: Ein Ausschuss des US-Senats will Boeing-Manager befragen. Ein Ethiopian-Pilot erhebt unterdessen Vorwürfe gegen den Flugzeugbauer.

Nach dem jüngsten Absturz einer Maschine des US-Flugzeugbauers Boeing ist der Druck auf den Airbus-Rivalen weiter gewachsen. Der zuständige Ausschuss des US-Senats will eine Anhörung einberufen, bei der Boeing-Manager sich erstmals in einem solchen Rahmen zu den insgesamt zwei Unfällen mit dem Modell 737 Max äußern sollen. Am 10. März war ein solches Flugzeug im Dienst von Ethiopian Airlines abgestürzt, im Herbst traf es die indonesische Lion Air.

Ein Ethiopian-Pilot, der anonym bleiben will, erhob am Donnerstag schwere Vorwürfe gegen Boeing und seinen eigenen Arbeitgeber: Boeing habe keine Anleitungen für das neue Flugkontrollsystem MCAS geschickt, und der Unglückspilot habe nicht am Simulator trainieren können. "Wir wussten über MCAS mehr aus den Medien als von Boeing", sagte er der ...

