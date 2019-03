BRÜSSEL (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat am Donnerstag ihre Absicht bekräftigt, mit einer Verschiebung des Brexits dem britischen Parlament eine "letzte" Gelegenheit für die Umsetzung des Referendums zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu geben. "Wichtig ist, dass das Parlament das Ergebnis des Referendums umsetzt und dass wir den Brexit für das britische Volk liefern", sagte May bei ihrer Ankunft zum EU-Gipfel in Brüssel.

"Ich hoffe aufrichtig, dass wir das mit einem Abkommen erreichen können. Ich arbeite noch immer daran, dass das Parlament einem Abkommen zustimmen kann, damit wir in einem geordneten Verfahren gehen können." May hatte am Mittwoch um eine dreimonatige Verschiebung des Brexits auf den 30. Juni gebeten.

Mehrere EU-Mitgliedsstaaten haben sich nur unter Bedingungen für eine kurzfristige Verschiebung des Brexits ausgesprochen. So hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, der Bitte nur dann nachkommen zu wollen, wenn das britische Parlament noch vor nächstem Freitag dem ausgehandelten Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zustimmt. Außerdem müsse die Rechtmäßigkeit der Ende Mai stattfindenden europäischen Parlamentswahlen garantiert sein. Damit unterstützt Merkel die Linie von EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Bei ihrer Ankunft in Brüssel hatten die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite, der niederländische Regierungschef Mark Rutte und der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven ähnliche Forderungen für eine Verschiebung genannt. "Eine Verlängerung würde von der Abstimmung im Unterhaus abhängen", sagte Löfven. "Es ist sehr wichtig, dass das Unterhaus dem Abkommen zustimmt, und dann können wir über eine Verlängerung reden."

