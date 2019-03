Das Analysehaus Jefferies hat TLG Immobilien nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe die Erwartungen erfüllt und sei mit seiner Strategie zur Optimierung des Unternehmensportfolios auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 05:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 05:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

