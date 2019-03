Das Analysehaus Jefferies hat Jungheinrich nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Orderbuch des Gabelstaplerherstellers zum Jahresende enthalte 30 Prozent mehr Auftragsvolumen als ein Jahr zuvor, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsziele für 2019 erschienen erreichbar./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 07:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 07:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-03-21/14:52

ISIN: DE0006219934