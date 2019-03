Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des unlängst fusionierten Brillenkonzerns EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein Interview von Luxottica-Gründer Leonardo Del Vecchio deute darauf hin, dass es schwierig werde, die bestehenden internen Spannungen zu beheben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Führungsstreit bleibe der entscheidende Hemmschuh für ein Engagement von Inverstoren./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 04:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 04:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121667