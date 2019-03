Auch im heutigen Handel kommt der DAX nicht so richtig in Schwung und verliert am frühen Nachmittag knapp ein halbes Prozent. Noch etwas stärker unter Druck stehen heute wieder einmal einige konjunkturabhängige Titel wie etwa die Anteile des Chemieriesen BASF. Dabei gibt es vom DAX-Konzern durchaus gute Nachrichten.

