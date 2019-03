Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu HELMA Eigenheimbau AG Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 60,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger Prognosen voll erfüllt, Fokussierung auf Ergebniswachstum trägt Früchte, Umsatzpotenzial auf gesicherten Grundstücken liegt bei über 1,4 Mrd. EUR Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 hat die HELMA Eigenheimbau AG erwartungsgemäß eine leicht rückläufige Umsatzentwicklung, jedoch eine deutliche Ergebnisverbesserung präsentiert. Diese Entwicklung ist insofern im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, da die Gesellschaft bereits im Vorfeld von einer stärkeren Fokussierung auf die weitere Profitabilitätssteigerung bei der Realisierung von Bauträgerprojekten berichtet hatte. Angesichts derzeit vorherrschender Engpässe bei den Bauunternehmen und bei den Genehmigungsbehörden würde ein 'Übers-Knie-Brechen' von Projekten zulasten der Ergebnismargen einhergehen. Die Gesamtumsätze minderten sich entsprechend um 5,3 % auf 253,28 Mio. EUR (VJ: 267,42 Mio. EUR). Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit der Gesellschaft, trotz des aktuell von einer starken Nachfrage geprägten Marktumfelds, neue, attraktive Grundstücke zu erwerben und damit die Basis für das künftige Bauträgergeschäft auszuweiten. Die Grundstücke befinden sich hauptsächlich in den Metropolregionen Berlin/Potsdam, Hamburg/Hannover, Leipzig und München. Künftig sollen auch die Regionen Frankfurt, Köln/Düsseldorf/Bonn und Würzburg adressiert werden. Die Konzentration auf die weitere Profitabilitätssteigerung bei der Realisierung von Bauträgerprojekten hatte, trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung, einen Anstieg des EBIT auf 21,78 Mio. EUR (VJ: 20,23 Mio. EUR) und damit eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 8,6 % (VJ: 7,6 %) zur Folge. Auch auf Basis des Vorsteuerergebnisses EBT, der vom HELMAManagement verwendeten Kennzahl für die Unternehmensguidance, wurde mit 21,15 Mio. EUR (VJ: 19,13 Mio. EUR) ein neuer historischer Rekordwert erreicht. Gleichzeitig liegt das EBT innerhalb der zu Beginn des Jahres 2018 publizierten Guidance-Bandbreite in Höhe von 21,00 - 22,50 Mio. EUR. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine weitere EBT-Verbesserung in einer Bandbreite in Höhe von 23,5 - 26,0 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Neben der anhaltenden Fokussierung auf die weitere Profitabilitätssteigerung bei der Realisierung von Bauträgerprojekten rechnen wir mit einer Rückkehr zum Umsatzwachstum. Eine gute Grundlage bildet dabei die Ausweitung des Auftragseinganges um 13,5 % auf 278,58 Mio. EUR. Weitere Auftragseingänge sollten durch den geplanten Vertriebsstart bei diversen Projekten des Wohnimmobilien- und Ferienimmobilienbereiches generiert werden. Grundsätzlich verfügt die Gesellschaft dabei über einen umfangreichen Grundstücksbestand, auf denen in den kommenden Geschäftsjahren weitere Projekte gestartet werden sollen. Auf denen im Bestand, jedoch weitestgehend noch nicht im Vertrieb befindlichen Grundstücken, lassen sich potenziell 3.365 Einheiten mit einem Umsatzpotenzial von ca. 1,4 Mrd. EUR realisieren. Gemäß Aussage des Unternehmens soll ein Großteil dieses Umsatzpotenzials in den nächsten fünf Jahren gehoben werden. Hinzu kommen die Umsätze aus dem Bereich Baudienstleistungen, für die keine eigenen Grundstücke benötigt werden, welche jährlich rund 100 Mio. EUR ausmachen sollten. Diese umfangreiche 'Unterfütterung' unserer erwarteten Umsatzsteigerungen in den kommenden Geschäftsjahren (bis in die Stetigkeitsphase des DCFBewertungsmodells hinein) sollte zudem von weiteren Margenverbesserungen begleitet werden. Wir rechnen mit einer Verbesserung des EBT auf über 30,0 Mio. EUR bis zum Jahr 2021. Abzüglich der Steueraufwendungen prognostizieren wir dann ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 20,89 Mio. EUR, was auf aktuellem Kursniveau einem attraktiven KGV von 6,9 entspricht. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 60,00 EUR (bisher: 57,70 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating KAUFEN. 