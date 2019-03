Klimaschutz gilt als eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Anleger, die sich hier engagieren möchten, finden am Markt verschiedene Aktienfonds, die in aussichtsreiche Unternehmen aus diesem Bereich investieren.Die Ziele der Bundesregierung zum Klimaschutz erscheinen ehrgeizig: Bis zum Jahr 2050 will Deutschland weitgehend treibausgasneutral werden. Laut Klimaschutzplan 2050 werden Treibhausgasminderungen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent bis zum Jahr 2020, um 55 Prozent bis 2030 und um 80 bis 95 Prozent bis zum Jahr 2050 angestrebt. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag zur vollständigen Einhaltung dieser Ziele verpflichtet. Noch in diesem Jahr sollen rechtlich verbindliche Regelungen verabschiedet werden, um die Klimaschutzziele 2030 in eine gesetzliche Grundlage zu gießen.

