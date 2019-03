Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktien der Allianz von 230 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er halte die Gefahren, die in der Versicherungsbranche von modernen Technologien ausgingen, allgemein für größer als am Markt erwartet, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Allianz sei diesbezüglich aber gut positioniert. Wei die Digitalstrategie der Münchener dabei helfen sollte, die Ziele für das Jahr 2021 zu übertreffen, erhöhte er seine Schätzungen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 05:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-03-21/15:04

ISIN: DE0008404005