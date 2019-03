Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fuchs Petrolub nach Jahreszahlen des Schmierstoffeherstellers auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Samuel Perry nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er verwies dabei vor allem auf einen bedeutenden Anstieg der Lagerbestände in China und höhere Investitionen. Beides wirke sich in diesem Jahr negativ auf seine Erwartung für den Free Cashflow aus./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 06:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-03-21/15:07

ISIN: DE0005790430