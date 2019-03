Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Daimler von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der neue Chef des Auto- und Lastwagegenbauers Ola Källenius dürfte mit seinem Amtsantritt im Mai erst einmal an Kostensenkungen und der Streichung von Stellen in Deutschland arbeiten, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-03-21/15:07

ISIN: DE0007100000