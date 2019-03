Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Volkswagen nach Jahreszahlen und einer Kapitalmarktveranstaltung von 208 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beides könnte sich als Wendepunkt in der Wahrnehmung des Autobauers durch die Investoren herausstellen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Bild einer fundamentalen Unternehmenstransformation werde klarer./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039