Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management hat sich unternehmensweit verschärfte Nachhaltigkeitsziele gesetzt, so die Experten von "FONDS professionell"."Bis 2020 werden ESG-Faktoren in alle Investmentprozesse integriert", teile der Fondsanbieter mit. Zudem wolle BNP Paribas AM "durch eine aktive Einflussnahme auf Unternehmen und Branchen die Rolle der Finanzindustrie auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft schärfen". ...

