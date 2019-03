Das Thema Brexit ist weiterhin im Fokus aber zuletzt hat der Markt vor allem auf die US-Notenbank geblickt. Was heisst das für die Währungen?



Die ausgesprochene lockere US-Notenbank hat den Markt eher verängstigt. In diesem Jahr wird es keine weitere Zinsanhebung geben, im nächsten Jahr dann wohl nur noch eine. Was löst das beim Dollar aus? Außerdem ist der Ausgang der Brexit-Story nach wie vor völlig offen. Und der Handelskonflikt? Währungsexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank nimmt die Devisen im Interview mit Moderatorin Viola Grebe unter die Lupe.