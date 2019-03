Nach Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang letzten Jahres über die Marke von grob 825 USD konnte im Februar ein vorläufiges Jahreshoch bei 877,21 USD markiert werden. Damit hat sich Platin zunächst einmal an seine Verlaufshochs aus November letzten Jahres herangetastet, musste anschließend jedoch einen nicht unerwarteten Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau verdauen. An dieser Stelle gelang es jedoch eine nachhaltige Stabilisierung zu vollziehen und in den letzten Handelstagen erneut an die Jahreshochs anzuknüpfen. Sollten sich die dynamischen Kursgewinne in dieser Form weiter durchsetzen können, dürfte der seit Ende August bestehende Aufwärtstrend ohne Frage fortgesetzt werden und bietet für long orientierte Investoren gute Handelsansätze.

Hierzu sollte der Platinpreis jedoch mindestens über die letzten markanten Verlaufshochs zwischen 877,21 und 877,78 USD zulegen. ...

