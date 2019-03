Für solche Fälle hat der Mischerhersteller Lindor die Gentle Touch Misch- und Verarbeitungstechnik konzipiert. Diese basiert auf einem rotierenden Behälter, der Pulver, Flakes und Granulate mittels Schwerkraft schonend mischt. Das Prinzip lässt sich auf andere Anwendungen wie Befeuchtung mit flüssigen Hilfsmitteln und thermischer Behandlung übertragen.

Schwerkraft statt Scherkraft

Der Mischer besteht aus einem Eintritt, einem Behälter oder einer Trommel in horizontaler Bauform und einem feststehenden Austritt. Das Produkt gelangt dabei über den Eintritt in eine langsam rotierende Trommel. Während des Mischprozesses fließt das Produkt in Längs- und Querrichtung über speziell ausgerichtete und gefertigte Schaufeln. Der Mischer hebt die Partikel an, die ...

