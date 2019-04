Köln (www.fondscheck.de) - Die bisherigen Vorgehensweisen zur Nahrungsmittelproduktion haben unseren Planeten in eine prekäre Lage gebracht, so die Experten von AXA Investment Managers.Die Auswirkungen von Lebensmittelabfällen, Nutztierhaltung und Wasserknappheit würden zunehmend spürbar. So würden ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen und würden für ganze 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich zeichnen. Damit habe die schiere Menge an Lebensmittelabfällen hinter Faktoren wie den USA und China den drittgrößten Einfluss auf die globale Erderwärmung. Die Nutztierhaltung fordere etwa 77 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche und trage der UN zufolge mehr zum Klimawandel bei als alle PKWs, LKWs und Flugzeuge der Welt. Und nicht zuletzt würden die verfügbaren Wasserressourcen mit zunehmender Weltbevölkerung schrumpfen, während 70 Prozent des Süßwasserverbrauchs auf Kosten der Landwirtschaft gehen würden. ...

