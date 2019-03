Endlich kommt das Model 3 in großen Stückzahlen nach Europa. Besonders begehrt sind Elektroautos weiterhin in Norwegen, dem Land mit einer der weltweit höchsten staatlichen Förderung. Entsprechend massiv die Anzahl der dortigen Tesla-Fans. Es brummt: In einem Monat wurden bereits rund 3.000 Tesla-Fahrzeuge registriert, die meisten davon sind das Model 3 - ein neuer Rekord, wie die Grafik von teslastats.no eindrucksvoll zeigt.

