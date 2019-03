Im schwachen Marktumfeld zählt die Siemens-Aktie am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Zwischenzeitlich kletterte der Titel sogar bis an die 100-Euro-Marke, auch wenn das hohe Niveau am frühen Nachmittag nicht ganz gehalten werden konnte. Schwung verleihen Gerüchte über eine mögliche Fusion der Gasturbinensparte.

