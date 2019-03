Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: ATOSS Software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ATOSS Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-03-21 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ATOSS Software AG München Wertpapier-Kenn-Nummer 510 440 ISIN Nr. DE0005104400 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 30. April 2019, 11:00 Uhr, im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. TAGESORDNUNG *1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ATOSS Software AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, der Lageberichte der ATOSS Software AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 sowie 315a Abs. 1 HGB* Diese Unterlagen können auf der Homepage der Gesellschaft unter der Internetseite http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung eingesehen werden. Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 am 6. März 2019 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. *2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 in Höhe von Euro 20.723.379,61 wie folgt zu verwenden: a) Ausschüttung einer Dividende von Euro 4,00 je Stückaktie, d. h. in Höhe von insgesamt Euro 15.906.272,00. b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung in Höhe von Euro 4.817.107,61. Bis zur Hauptversammlung am 30. April 2019 kann sich durch den Erwerb eigener Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, die Zahl der dividendenberechtigten Aktien vermindern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von Euro 4,00 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 06. Mai 2019, fällig. *3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. *4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. *5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt a.M. - Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. *6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat* Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger Mitglieder des Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die Neuwahl des Aufsichtsrates erforderlich. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Absatz (1) der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Alle Aufsichtsratsmitglieder sind als Vertreter der Aktionäre von der Hauptversammlung zu wählen (§§ 96 Absatz (1), 101 Absatz (1) Aktiengesetz). Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: a) Peter Kirn, wohnhaft in Böblingen, Unternehmensberater, Kirn Executive Consulting, Böblingen. *Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG* Herr Kirn erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG. *Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG* Herr Kirn hält insgesamt 9.343 Aktien an der Gesellschaft, was einem Anteil von 0,24 % am Grundkapital der Gesellschaft entspricht. Herr Kirn steht außer in seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Peter Kirn als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. *Ergänzende Informationen zu Herrn Kirn (Lebenslauf im Sinne 5.4.1 Deutscher Corporate Governance Kodex)* *Persönliche Daten: * Geburtsdatum: 16.07.1943 Geburtsort: Sindelfingen *Ausbildung: *Studium der Nachrichtentechnik in Stuttgart *Beruflicher Werdegang:* *1969 - 1997 IBM Deutschland GmbH - diverse Funktionen:* _1969 - 1979 Entwicklung und Vertrieb von Anwendungssoftware, IBM Deutschland_ _(einschl. Auslandsassignments bei IBM USA und IBM Europe, Paris)_ _1980 - 1986 Leiter des IBM Vertriebszentrums Stuttgart_ _(Aufbau von Direktmarketingmethoden im Softwarevertrieb, Aufbau weltweit erster IBM Software Hotline )_ _1986 - 1994 Direktor und Software-Executive der IBM Deutschland GmbH_ (Etablierung gebührenpflichtiger Systemsoftware (Betriebssysteme, Datenbanken, Kommunikationssoftware) mit signifikantem Umsatzbeitrag) *1994 - 1997 IBM Anwendungssysteme GmbH *- Vorsitzender der Geschäftsführung _(Entwicklung von Anwendungspaketen für Mittelstandskunden)_ *1994 - 1997 CGI Deutschland GmbH (100% Tochter der IBM) *- Geschäftsführer _(Professional Services und Anwendungsentwicklung für die IBM Deutschland)_ *Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:* - ATOSS Software AG (seit 2000) *Ehrenamtliche Tätigkeiten:* - Kreisjägermeister (2000 - 2015) - Stadtrat Böblingen (2000 - 2015) Weitere Informationen zu Herrn Kirn stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung bereit. b) Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, wohnhaft in München, Präsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern e.V. *Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG* Baron Vielhauer von Hohenhau erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG. *Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG* Baron Vielhauer von Hohenhau hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht außer in seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären. *Ergänzende Informationen zu Baron Vielhauer von Hohenhau (Lebenslauf im Sinne 5.4.1 Deutscher Corporate Governance Kodex)* *Persönliche Daten: * Geburtsdatum: 12.10.1944 Geburtsort: Sagan *Ausbildung:* - Studium der Betriebswirtschaftslehre in München - Studium der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaftslehre in Berlin - Tätigkeit als Journalist in Augsburg und München *Beruflicher Werdegang:* 1973 - 1983 Handwerkskammer für Schwaben - Referent für Öffentlichkeitsarbeit 1980 - heute Bund der Steuerzahler Landesverband Bayern - Vizepräsident (1980-1983), seit 1984 Präsident 1986 - heute Taxpayers Association of Europe (TAE), Brüssel - Präsident 1988 - heute World Taxpayers Association (WTA), Washington - Gründungsinitiator (1986-1988), Deputy President (1988-2004), Honorary Deputy President (2004), Vice President (seit 2004) *Unternehmerische Tätigkeiten:* 1974 - heute Altersheim Lechbruck - Geschäftsführender Vorsitzender 1999 - heute v.H. Wirtschaftsberatungs- und Verwaltungs GmbH, Augsburg 2004 - heute Europarkhotel und Gesundheit GmbH & Co. KG, Füssen *Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:* - Stadtsparkasse Augsburg (Verwaltungsrat) - ATOSS Software AG (seit 2001) *Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:* - Europäischer Wirtschaftssenat e.V. (Aufsichtsratsvorsitzender) Weitere Informationen zu Baron Vielhauer von Hohenhau stehen auf der

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 10:03 ET (14:03 GMT)