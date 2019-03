Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die finalen Resultate des Baustoffkonzerns seien ohne Überraschungen geblieben, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grundtenor beim Ausblick sei positiv, im Großen und Ganzen stecke in der Wortwahl aber wenig Zählbares./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 07:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-03-21/15:44

ISIN: DE0006047004