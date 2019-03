Angela Merkel stellt in ihrer Regierungserklärung den Aufschub des Brexit in Aussicht. Doch warum eigentlich stellt man in Brüssel und Berlin dafür Bedingungen? Darunter leidet die eigene Glaubwürdigkeit.

Das Ende der Brexit-Geschichte ist noch immer offen. Doch eins kann man schon feststellen: Es ist eine Geschichte, die an Absurdität mindestens ebenso reich ist, wie ein Roman von Albert Camus. Man findet diese nicht nur in den Debatten und Parlamentsentscheiden in London, sondern auch in Brüssel und in Berlin. Bevor Angela Merkel zum EU-Gipfel nach Brüssel aufbrach, gab sie im Bundestag eine Regierungserklärung ab, in der die Berliner Position - sie entspricht weitgehend derjenigen der EU-Kommission und der meisten anderen verbleibenden EU-Mitglieder - in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit nochmals deutlich wurde.

Dass dieser Gipfel zu einer klaren Entscheidung für oder gegen den von der britischen Regierung gewünschten Aufschub des Austritts bis zum 30. Juni führen wird, ist höchst unwahrscheinlich. Man wird Premierministerin Theresa May wohl ins Leere laufen lassen. Das pfeifen nicht nur die Spatzen in Brüssel von den Dächern. Merkel sprach gleich zu Beginn ihrer Rede vom letzten "regulären" EU-Rat vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. Sie sprach von der Möglichkeit eines zusätzlichen ...

