Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach einer Präsentationsveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 121,50 Euro belassen. Der Triebwerksbauer befinde sich weiterhin auf einem guten Weg, die für 2022 angepeilte Margenspanne zu erreichen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Verantwortlichen sähen ihr Geschäft derweil aktuell nicht westlich durch die Flugstopps für die Mittelstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 737 Max beeinträchtigt, solange die Flugverbote nicht deutlich verlängert würden./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 05:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-03-21/15:50

ISIN: FR0000073272