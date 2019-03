BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor den Gesprächen mit der britischen Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel in Brüssel Kompromissfähigkeit bei der Brexit-Verlängerung angedeutet und angekündigt, bis zuletzt für einen geregelten Austritt zu kämpfen. Es handele sich "um ein Ereignis von historischer Bedeutung", sagte sie in Brüssel. "Deshalb müssen wir auch behutsam vorgehen und vor allen Dingen bis zur letzten Stunde alles daran setzen, dass es einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geben kann."

Das bedeute, dass man die jeweiligen Interessen in den Blick nehmen müsse. Das Austrittsabkommen sei "gut verhandelt" betonte Merkel. "Deshalb sind unsere Spielräume auch durchaus begrenzt, aber wir sind guten Willens, eine Lösung zu finden." Eine Option bleibe, dass die Austrittsdokumente eine Mehrheit im britischen Unterhaus finden könnten. "Aber wir müssen uns eben auch darauf einstellen, dass das nicht geschieht", sagte sie. Deshalb werde man nach dem Gipfel "jetzt Tag für Tag entscheiden müssen, was wir noch tun können".

Im Bundestag hatte sich Merkel zuvor bereits zu einer Verlängerung des Brexit unter der Bedingung bereiterklärt, dass das Unterhaus das Austrittsabkommen doch noch billigt. "Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden", hatte sie in einer Regierungserklärung gesagt.

Andere EU-Spitzen wie der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven und der niederländische Regierungschef Mark Rutte schlossen sich dieser Haltung bei ihrer Ankunft mit ähnlichen Aussagen an. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sagte, man könne "eine Verlängerung diskutieren und vereinbaren, wenn es eine technische Verlängerung im Fall eines Ja-Votums ist". Eine erneute Ablehnung durch das Unterhaus führe hingegen zu einem Austritt ohne Abkommen. "Es kann nicht nachverhandelt werden", sagte er.

