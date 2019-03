Mainz (ots) -



US-Erfolgsregisseur Steven Spielberg ist den historischen und modernen Geschichten des Hasses auf der Spur. Gemeinsam mit Regisseur und Oscar-Preisträger Alex Gibney ist er für Discovery Channel als Executive Producer der sechsteiligen Doku-Reihe "Why we hate" im Einsatz - als Regisseure konnten die Emmy-Preisträger Gaeta Gandbhir und Sam Pollard gewonnen werden. ZDF und ZDFinfo haben die Lizenzrechte erworben - in ZDFinfo wird die Doku-Reihe im Herbst 2019 zu sehen sein.



ZDFinfo-Chef Robert Bachem: "Wir freuen uns, diese mit Spannung erwartete Doku-Reihe den deutschen Zuschauern präsentieren zu können. Angesichts der vielen Konflikte weltweit verspricht 'Why we hate' einen fundierten Beitrag zu der immer aktuellen Frage: Was treibt Menschen zu ihren Handlungen?"



Die Doku-Reihe "Why we hate" sucht weltweit nach dem Ursprung des menschlichen Hasses und dessen verheerenden Auswirkungen in Geschichte und Gegenwart. Aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven wird die Frage beleuchtet: Warum handeln Menschen so, und gibt es eine Chance, das zu ändern, um zu einem friedlicheren Miteinander zu finden.



