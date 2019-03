Die unglaubliche Rallye der Nordex-Aktie setzt sich nach wie vor fort. Mit einem Plus von über 70 Prozent seit Jahresbeginn führt der Windanlagenbauer die Gewinnerlisten an der deutschen Börse an. Kein anderer Technologiewert im TecDAX kann mit der starken Performance mithalten - und das Chartbild verspricht sogar noch mehr Zugewinne.

Den vollständigen Artikel lesen ...